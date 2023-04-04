Воронеж, 4 апреля, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Упавший на автомобиль с 19-го этажа житель Воронежа выжил. Об этом 4 апреля рассказал представитель городских экстренных служб, его слова приводит РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Видеозапись, на которой запечатлено падение мужчины на автомашину, была опубликована в ряде местных Telegram-каналов вечером 3 апреля. На выложенных в интернет кадрах видно, как спасатели извлекают мужчину из багажника иномарки, на который тот, вероятно, упал. После этого упавший самостоятельно встаёт на ноги и идёт вместе со спасателями, видимо, к автомобилю скорой помощи.

«Вызов на улицу Колесниченко поступил вечером 3 апреля. Мужчина 1982 года рождения упал с 19-го этажа на машину», — заявил представитель экстренных служб города.

Он уточнил, что упавший на автомобиль мужчина получил травмы головы и позвоночника и был доставлен в больницу скорой медицинской помощи в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта стало известно, что мужчина остался жив после падения на рельсы под прибывающий поезд на станции метро «Молодежная» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Упавшего удалось оперативно достать.