Вашингтон, 4 апреля, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки исчерпают все доступные ресурсы на помощь Вооружённым силам Украины к сентябрю. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщило издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Отмечается, что последний транш артиллерийских снарядов и ракет для реактивных систем залпового огня HIMARS, полученный украинской стороной, стал заключительной «отчаянной попыткой» помочь Киеву.

По словам председателя компании по оценке политических рисков Eurasia Group Клиффа Купчана, Вашингтон сможет продолжить финансирование Киева только в том случае, если Украине «удастся захватить значительные территории» в ходе предстоящего весеннего наступления.

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек в ходе своего визита в Киев 3 апреля признал, что решение ФРГ о поставках оружия на Украину было запоздалым. По его словам, в 2021 году Германия отказалась предоставлять Киеву военную помощь, несмотря на информацию о возможной эскалации конфликта.