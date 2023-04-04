Киев, 4 апреля, 2023, 10:32 — ИА Регнум. На сегодняшний день обстановка на территории Киево-Печерской лавры спокойная. Об этом 4 апреля сообщили в канонической Украинской православной церкви.

Петр Сивков/ТАСС Киево-Печерская лавра

«Лавра, сегодня утром всё спокойно. Верующие завершают молитву», ― говорится в сообщении УПЦ в Telegram-канале.

Днём ранее, 3 апреля, верующие Киево-Печерской лавры «неустанно продолжали свой подвиг и молились за всех людей».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте минкультуры Украины уведомило УПЦ о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины.

Приёму объектов лавры комиссией заповедника, который должен быть начаться 30 марта, помешали верующие, не пустив её представителей на территорию храма. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.

Министерство культуры и информационной политики Украины 31 марта подало иск в Хозяйственный суд Киева с требованием признать УПЦ виновной в создании препятствий в управлении государственным имуществом Киево-Печерской лавры.

Здания монастыря переданы новообразованной лавре, руководителем которой назначен наместник раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Однако, несмотря на это, прихожане канонической УПЦ продолжают собираться в Киево-Печерской лавре. Утром 2 апреля они пришли на службу, которую возглавил митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский).