Купянск, Украина, 4 апреля, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали на купянском направлении три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«В течение дня на купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили три диверсионно-разведывательные группы противника», — приводит слова Зыбинского ТАСС.

Отмечается, что также удалось сорвать две ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районах населённых пунктов Синьковка и Ольшана.

На брифинге 2 апреля официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил о пресечении деятельности шести групп диверсантов в Луганской Народной Республике и Харьковской области. По его словам, ДРГ были ликвидированы в районах населённых пунктов Стельмаховка ЛНР, Двуречная, Першотравневое и Синьковка Харьковской области.