Москва, 4 апреля, 2023, 10:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил поэта, народного артиста России Илью Резника с 85-летием.

Станислав Красильников/ТАСС Поэт Илья Резник

В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля 4 апреля, глава государства отметил успех и признание артиста в поэзии.

«Примите поздравления с 85-летним юбилеем. Вы посвятили себя поэтическому творчеству, добились на этом поприще успеха и признания», ― говорится в поздравлении.

Российский лидер добавил, что созданные Резником в содружестве с талантливыми композиторами песни и «сегодня украшают репертуар известных эстрадных исполнителей».

Путин пожелал народному артисту России здоровья и неиссякаемого вдохновения.

Илья Резник написал тексты для более чем 300 эстрадных композиций. Его песни в разные годы вошли в репертуар Аллы Пугачёвой, Софии Ротару, Эдиты Пьехи, Ирины Понаровской, Любови Успенской, Кристины Орбакайте, Людмилы Гурченко, Николая Караченцова, Михаила Боярского и многих других артистов эстрады, театра и кино.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта президент РФ Владимир Путин поздравил кинорежиссёра, народного артиста России Александра Митту с 90-летним юбилеем. Глава государства отметил, что Митту по праву считают выдающимся режиссёром, талантливым сценаристом и актёром, а также человеком, который наделён неиссякаемыми творческими возможностями.