Херсон, 4 апреля, 2023, 10:12 — ИА Регнум. В Херсонской области полицейские обнаружили тайник с боеприпасами. Об этом в Telegram-канале 4 апреля сообщило ГУ МВД России по области.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Сотрудники полиции при обследовании местности вблизи села Владимировка обнаружили в лесном массиве тайник с боеприпасами.

«В нём находились 40 взрывателей для артиллерийских снарядов неустановленного образца и дымовая шашка», — говорится в сообщении.

В ГУ МВД России по Херсонской области заявили, что боеприпасы изъяты, работа по выявлению и обезвреживанию тайников с боеприпасами продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецназ Росгвардии обнаружил в ЛНР тщательно замаскированные тайники украинских националистов с оружием и боеприпасами иностранного производства. Силовики изъяли противотанковый гранатомет RPG-75M, снаряды, мины со взрывателями, а также гранаты, огнестрельное оружие и свыше 6,5 тысячи патронов, в том числе иностранного образца.