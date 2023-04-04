Вашингтон, 4 апреля, 2023, 10:05 — ИА Регнум. Более половины жителей США (52%) уверены, что в выдвинутых в адрес бывшего американского президента Дональда Трампа обвинениях «главную роль» играет политика. Это следует из опубликованных 3 апреля результатов опроса телеканала CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Уточняется, что исследование было проведено в период с 31 марта по 1 апреля, и в нём принимали участие более одной тысячи жителей США. Погрешность составила 4 процентных пункта.

Согласно полученным результатам, 52% опрошенных считают, в обвинениях против Трампа «главную роль» играют политические мотивы, 76% респондентов уверены, что политика «сыграла хоть какую-то роль» в предъявлении обвинений, и только 14% участников опроса считают, что в этом решении нет никакой политической подоплёки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офис окружного прокурора Манхэттена штата Нью-Йорк Элвина Брэгга переквалифицировал все пункты обвинения в отношении 45-го президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа в уголовные. Уточняется, что, согласно положениям Уголовного кодекса штата Нью-Йорк, преступление этого класса, связанное с фальсификациями документов, может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.

Ранее Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social уточнил, что ему заранее было известно обо всех 33 предъявленных ему пунктах обвинения. По словам бывшего президента, информация о содержании обвинительного акта попала в прессу из-за незаконных действий прокурора Манхэттена Брэгга.