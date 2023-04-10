Москва, , 12:35 — REGNUM Количество молодежных лабораторий, создающихся в России по национальному проекту «Наука и университеты», достигло 740. В них молодые ученые проводят работы в области биологии, генетики, медицины, математики, физики, химии, робототехники, экологии, агрономии, экономики.

© ИА REGNUM

Одно из самых главных условий при создании таких лабораторий состоит в том, что возраст руководителя не должен превышать 39 лет. И как минимум 60% коллектива тоже должны быть не старше этого возраста. В 2024 году будет открыто 900 молодежных лабораторий, не менее 2/3 исследователей в них будут младше 39 лет.

Области, в которых молодые ученые ведут свои исследования, — самые разные. Но все их объединяет то, что результаты мы в самом ближайшем будем должны увидеть в повседневной жизни. К примеру, четверокурсница Тульского государственного университета (ТулГУ) Елена Обухова готовится создавать антисептики будущего. Молодые ученые Крымского федерального университета знают наилучший способ борьбы с тлей. А сотрудники новой молодёжной лаборатории Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ) учатся искусству управления светом.

В течение трех последних лет в мире отмечен невероятный подъём в сфере производства антисептиков. Их используют в огромном количестве не только для очистки рук или дезинфекции ран, в виде мазей, растворов, спреев и присыпок. Такие соединения нужны для обработки различных поверхностей, приборов. Для ТулГУ создание антисептиков — новое направление. Возможность погрузиться в эту интересную практическую сферу появилась после подписания соглашения о сотрудничестве с Институтом органической химии Российской академии наук имени Н. Д. Зелинского (ИОХ РАН).

В начале 2023 года четырёхнедельную стажировку в ИОХ РАН по актуальной тематике прошла студентка четвёртого курса направления «Химия» Елена Обухова. Сейчас исследования находятся на теоретической стадии, учёные работают над повышением антибактериальных свойств различных составов, — пояснила руководитель Елены, заведующая молодёжной лабораторией биологически активных соединений и биокомпозитов ТулГУ, инженер-исследователь ИОХ РАН Евгения Саверина. Вторая часть стажировки Елены Обуховой запланирована на май. По этой теме студентка готовит свой диплом, а после планирует развивать её в магистратуре. Перспективы — самые серьёзные.

Студентка Тульского государственного университета Елена Обухова Пресс-служба Тульского государственного университета (ТулГУ)

«В науку я пришла совсем недавно, делаю первые шаги, но уже поняла, в каком направлении хочу развиваться, — рассказала студентка. — На стажировке мы исследовали платформы для дальнейшего создания антисептического средства. Дело в том, микроорганизмы обладают резистентностью, то есть как к антибиотикам, так и к антисептикам у человека рано или поздно появляется привыкание, тот или иной препарат начинает действовать менее эффективно. В связи с этим есть необходимость постоянно создавать новые дезинфицирующие средства. В Институте органической химии есть необходимое оборудование, множество лабораторий, ведущие специалисты, у которых интересно перенимать опыт, чтобы впоследствии вести такие разработки уже в нашем ТулГУ».

Учёные Крымского федерального университета на базе молодёжной лаборатории молекулярной генетики и биотехнологий Крымского федерального университета разрабатывают ДНК-инсектициды для борьбы с тлёй. Эти насекомые обычно в больших количествах поражают сельскохозяйственные и декоративные культуры, нанося при этом значительный экономический ущерб. Созданное учеными вещество состоит из 11 нуклеотидов и уже показало хорошие результаты.

В молодежной лаборатории Крымского федерального университета Пресс-служба Крымского федерального университета

«Первые удачные опыты были получены на поражённых тлей саженцах хризантем. При помощи биоинформатических инструментов к ним был разработан ДНК–инсектицид, а после проведены первые опыты. Результат мы отметили уже в первом эксперименте», — рассказала младший научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики и биотехнологий Крымского федерального университета Елизавета Пузанова.

По её словам, несмотря на то, что инсектицид на основе природного полимера достаточно быстро разрушается ферментами живых организмов, всего за несколько часов он успевает оказать значимое влияние на насекомое. «В течение 7–14 дней популяция тли значительно снизилась в численности. Это означает, что даже короткое время воздействия на организм тли оказывает длительный инсектицидный эффект», — поделилась Елизавета Пузанова.

В ближайшее время специалисты изучат использование других химических веществ, которые улучшат проникновение препарата в клетки насекомых, а также сделают будущий препарат более устойчивым к неблагоприятным погодным условиям.

Молодые учёные КФУ разрабатывают инсектицид для борьбы с тлёй Пресс-служба Крымского федерального университета

Новая молодёжная лаборатория НИУ МИЭТ работает над созданием материалов и устройства для активной фотоники. Это динамично развивающееся направление в науке и технике, которое находится на стыке оптики и электроники.

«Сейчас в команде 24 человека — опытные научные сотрудники и молодые лаборанты химического анализа, являющиеся студентами третьего курса. Средний возраст сотрудников — 29 лет», — отметил руководитель, доцент Института перспективных материалов и технологий НИУ МИЭТ, кандидат технических наук Пётр Лазаренко. Ключевой партнёр лаборатории — «Технологический центр» — осуществляет сопровождение проекта и адаптирует разрабатываемые в лаборатории подходы и технологии под действующие стандарты микроэлектроники.

Цель исследований — создание энергонезависимых быстродействующих и реверсивно реконфигурируемых элементов и интегральных фотонных схем, совместимых с технологией кремниевой микроэлектроники.

В фотонике, по сравнению с электроникой, при передаче данных используются фотоны, а не электроны, что позволяет принципиально изменить целые отрасли индустрии. Решения, предлагаемые фотоникой, актуальны для всего человечества, поскольку позволяют повысить скорость передачи и обработки информации, уменьшить энергопотребление и обеспечить более высокий запас конкурентоспособности перед электронными аналогами.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Наука и университеты» в стране работают 15 научно-образовательных центров мирового уровня по 69 направлениям, открываются молодежные лаборатории, а в научных исследованиях принимают участие студенты различных вузов. Они совершают открытия и создают продукты, которые совсем скоро будут на прилавках и производствах.

Благодаря нацпроекту российская наука не только становится более ориентированной на производство, но и молодеет. В 2019 году было создано 300 новых молодежных лабораторий в научных организациях, в 2020 году — еще 80 в 54 вузах. В 2021 году 120 лабораторий были открыты на базе организаций — участников научно-образовательных центров мирового уровня. В 2022 году было создано еще 240 молодежных лабораторий.