Москва, 4 апреля, 2023, 10:00 — ИА Регнум. В противостоянии с Россией Украина долго не протянет, и шансы на победу у нее крайне низки, пишет Asahi Shimbun.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Поддержка Украины постепенно уменьшится», — говорится в материале.

Отмечается, что возможный компромисс — это отказ Украины от Крыма и Донбасса, признание их российской территорией и проведение новых границ. В материале также говорится, что украинская экономика разрушена боями и находится в руинах. При этом у России, несмотря на санкции Запада, ВВП постепенно восстанавливает тенденцию к росту.

Издание подчеркнуло, что президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с проблемой: продолжать ли боевые действия, если страна будет «выжжена».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитик Барри Хэнтон заявил, что Запад прекратит поддержку Киева, если тот не сможет добиться прогресса на фронте с предоставленным ему арсеналом. Хэнтон считает, что поражение Киева будет иметь «глобальные последствия», так как исчезнет «привычное понимание европейской безопасности». Американцы уже устали от ситуации, когда вынуждены отправлять бесконечное количество денег куда угодно, только не на защиту собственных границ.