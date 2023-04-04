Брюссель, 4 апреля, 2023, 10:07 — ИА Регнум. Предприятия в Европе, на которых производится оружие для поставок Киеву, являются сейчас ключевой целью для сбора разведданных Россией, пишет 4 апреля Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения киевскому режиму

По мнению редактора отдела общественного мнения Politico Europe Джейми Деттмера, Россия ведёт активный мониторинг производства и поставок Украине западного оружия. Он утверждает, что раньше за европейскими предприятиями «шпионили» представители российского дипломатического корпуса, но после их массовой высылки Россия якобы задействовала другие силы.

По его данным, Служба внешней разведки и ГРУ «активно пытаются восстановить свои шпионские сети, особенно с прицелом на военную помощь Украине».

Приводится в материале высказывание директора Службы безопасности и разведки Финляндии Антти Пелттари, который заявил, что Россия «всё ещё пытается разместить офицеров разведки под дипломатическим прикрытием» и что Москве «придётся найти способы компенсировать нехватку разведывательных данных, например, всё чаще прибегая к другим формам тайных операций за границей».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 3 апреля заявил о передаче Киеву странами альянса вооружений на сумму €65 миллиардов Речь идёт о современных танках и другой бронетехнике. Военную помощь Киеву можно и нужно усилить, считают в НАТО.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал поставки Киеву вооружений Западом псевдоподдержкой, расплачиваться за которую придётся народу Украины. В конце прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что Москва ведёт учёт остатков оружия и боеприпасов на складах ВСУ.