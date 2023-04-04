Вашингтон, 4 апреля, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Решения ряда стран — членов ОПЕК+ о снижении нефтедобычи «вызывает сожаление». Такое мнение 3 апреля высказала министр финансов США Джанет Йеллен, её слова приводит агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Я думаю, что решение, принятое ОПЕК, вызывает сожаление. Я пока не уверена, каким будет [его] влияние на цену [нефти]», — сказала она.

Глава минфина США уточнила, что для того, чтобы реально оценить такое решение некоторых членов ОПЕК+, необходим более длительный период времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты не считают разумным решение ряда стран, входящих в ОПЕК+, сократить добычу нефти. При этом он не стал отвечать на вопросы журналистов, ведут ли США переговоры по данному вопросу со странами ОПЕК+.

В марте Россия сообщила о добровольном сокращении нефтедобычи. После этого уменьшить объёмы своей добычи нефти также решили Саудовская Аравия, Казахстан, ОАЭ, Ирак, Кувейт и Оман.