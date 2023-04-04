* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, 4 апреля, 2023, 09:39 — ИА Регнум. Один из главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация, деятельность которой запрещена в РФ) был уничтожен американскими военными в Сирии в ходе авиационного удара. Об этом 4 апреля сообщило Центральное командование (CENTCOM) Вооружённых сил США на своей странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Силы CENTCOM 3 апреля нанесли [воздушный] удар в Сирии, ликвидировав главаря ИГ Халида Айяда Ахмада аль-Джабури», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ликвидированный террорист занимался планированием атак на территории Европы и создавал организационную структуру указанной террористической организации. При этом отмечается, что в результате удара никто из мирных жителей не погиб и не получил ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в столице Афганистана ликвидировали ячейку террористической группировки ИГ. Операция был проведена силами безопасности движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).