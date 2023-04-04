Оттава, 4 апреля, 2023, 09:30 — ИА Регнум. Засушливая погода в Канаде может привести к существенному сокращению урожаю и последующему дефициту зерна на международном рынке. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

По информации источника, начало 2023 года в Канаде выдалось засушливым. Это второй такой период за последние 45 лет. Отмечается, что в таких провинциях, как Альберто, Саскачеван и Манитоба, в период с 1 сентября 2022 года количество выпавших осадков более чем вдвое ниже нормы.

На данный момент Канада является одним крупнейших в мире поставщиков рапса и пшеницы. Начавшаяся в стране засуха может препятствовать росту урожая, что приведёт к существенному сокращению экспорта зерновых культур.

Ранее министр экологических преобразований Франции Кристоф Бешю в интервью Le Journal du Dimanche 26 февраля заявил, что власти страны обеспокоены засухой в регионе, что может привести к дефициту воды. По словам министра, в 2022 году уровень грунтовых вод в стране находится на крайне низкой отметке.