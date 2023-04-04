Москва, 4 апреля, 2023, 09:30 — ИА Регнум. В результате поддержки Киева со стороны стран Запада в Европе появилось террористическое государство, пытающееся запугать и уничтожить говорящих правду. Об этом 4 апреля написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

Артем Геодакян/ТАСС Цветы в память о военкоре Владлене Татарском в Москве

«Поддержка Вашингтоном и Брюсселем киевской власти привела к созданию в центре Европы террористического государства», — написал он в своём сообщении, посвящённом гибели военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина).

Кроме того, Володин отметил, что летом 2022 года от рук связанных с Киевом террористов погибла политолог Дарья Дугина и были предотвращены теракты в отношении журналистов Владимира Соловьёва, Маргариты Симоньян, Дмитрия Киселёва, Евгения Попова, Ольги Скабеевой и Тиграна Кеосаяна, а также основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева.

«Киевский режим пытается запугать и уничтожить тех, кто говорит правду», — подчеркнул председатель Госдумы.

Также, по мнению Володина, ответственность за погибших и раненных в ходе этих терактов наряду с их исполнителями лежит на президенте США Джо Байдене, президенте Франции Эммануэле Макроне, канцлере ФРГ Олафе Шольце и лидерах других стран, которые поддерживают власти Украины.

«Терроризму нет оправдания. Во всём мире с ним жёстко борются. Переговоры с террористами не ведут, их уничтожают», — заключил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минздраве сообщили, что после взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, за медицинской помощью обратились 40 человек. В петербургских стационарах на лечении в данный момент находятся 25 пострадавших в результате взрыва, из числа которых пятеро находятся в тяжёлом состоянии.

2 апреля в кафе Street Food Bar на Университетской набережной Санкт-Петербурга во время творческого вечера блогера и журналиста Владлена Татарского прогремел взрыв. В результате него Татарский погиб на месте.