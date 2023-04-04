Амстердам, 4 апреля, 2023, 09:15 — ИА Регнум. В результате схода пассажирского поезда с рельсов в Нидерландах погиб один человек. Об этом 4 апреля сообщает агентство Reuters со ссылкой на экстренные службы.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

«Экстренные службы Нидерландов сообщили, что по меньшей мере один человек погиб, 30 пострадали, многие серьёзно, после того как пассажирский поезд, перевозивший около 50 человек, сошел с рельсов в Нидерландах», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что несколько человек серьёзно пострадали в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в провинции Южная Голландия в Нидерландах. Железнодорожная авария произошла около 03:30 по местному времени в районе деревни Воорсхотен.

В результате происшествия движение поездов по железнодорожной ветке на аварийном участке было приостановлено. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства аварии.