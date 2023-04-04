Москва, 4 апреля, 2023, 09:10 — ИА Регнум. Во вторник, 4 апреля, в Москве и Подмосковье ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, местами небольшие дожди. Об этом 4 апреля сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Владимир Югасов ИА REGNUM Москва

«Сегодня столичный регион будет ощущать влияние периферии южного циклона. В такой ситуации ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди, в начале дня в отдельных районах очаги туманов», — написал он в своём сообщении.

Синоптик уточнил, что температура воздуха в Москве составит +12…+14 °C, в Московской области +10…+15° °C. Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 2–7 м/с, атмосферное давление слабо вырастет, составив 749 мм рт. столба.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в начале второй и третьей декад апреля в Москве ожидаются серьёзные арктические вторжения. Он отметил, что в апреле месяце возвраты холодов становятся не такими мощными, как в марте, несмотря на это, они случаются достаточно часто.