Минусинск, Красноярский край, 4 апреля, 2023, 09:07 — ИА Регнум. Сообщения о минировании трёх школ в городе Минусинске Красноярского края оказались ложными. Об этом стало известно сотрудникам полиции в результате проведённого тщательного обследования образовательных учреждений.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«В результате обследования, проведенного с привлечением всех необходимых сил и средств, подозрительных предметов не обнаружено», — говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД по региону.

Утром 4 апреля школы №1, 4 и 16 Минусинска по электронной почте получили сообщения о минировании, после чего местные правоохранительные органы начали проверки.

29 марта появились сообщения о минировании городских учреждений Мелитополя Запорожской области. В результате проведённой проверки взрывные устройства найдены не были.