Санкт-Петербург, 4 апреля, 2023, 09:02 — ИА Регнум. После взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), за медицинской помощью обратились 40 человек. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба Минздрава России.

Иван Шилов ИА REGNUM Дарья Трепова. Террорист

«По оперативным данным, в результате инцидента в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 40 человек», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Уточняется, что в данный момент в петербургских стационарах на лечении находятся 25 пострадавших в результате взрыва, из числа которых пятеро находятся в тяжёлом состоянии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что трое несовершеннолетних оказались среди пострадавших в результате взрыва в кафе в центре Санкт-Петербурга. Им оказывается вся необходимая помощь.

2 апреля в кафе Street Food Bar на Университетской набережной Петербурга во время творческого вечера блогера и журналиста Владлена Татарского прогремел взрыв. В результате него Татарский погиб на месте.