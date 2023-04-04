Мелитополь, 4 апреля, 2023, 09:03 — ИА Регнум. Украинскому президенту Владимиру Зеленскому пора готовиться к бегству, прекратив разговоры о контрнаступлении, заявил 4 апреля лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Зеленскому пора не заниматься самовнушением об успешном контрнаступлении, забыть о нём и готовить для себя план «Б», где «Б» от слова «бежать», — цитирует Рогова РИА Новости.

Таким образом Рогов прокомментировал заявление президента Украины о том, что ВС России будут уничтожены в ходе контрнаступления ВСУ, если не захотят уйти.

По словам Рогова, украинский лидер занят аутотренингом. Сдав очередной населённый пункт, он пытается «убедить всех в том, насколько он страшен, опасен и серьёзен».

Заявления о контрнаступлении регулярно звучат из Киева. При этом, по данным Рогова, в Запорожской области ВСУ сформировали группировку для наступления. В районе Артёмовска (ДНР) ВСУ сдают свои позиции, и юридически этот город освобождён от украинских боевиков.