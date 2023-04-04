Самара, 4 апреля, 2023, 08:54 — ИА Регнум. При посадке вечером 3 апреля в самарском аэропорту «Курумоч» самолёт, следовавший рейсом Санкт-Петербург — Самара, столкнулся с птицами. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Илья Наймушин/РИА Новости Самолет заходит на посадку

«По предварительной информации, самолёт, выполнявший рейс Санкт-Петербург — Самара, при совершении посадки в аэропорту «Курумоч» 03.04.2023 в 21:40 (20:40 мск) совершил столкновение с птицами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что посадка была произведена штатно и в ходе неё никто не пострадал. В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в результате падения австралийского легкомоторного самолёта на северо-востоке страны погибли два человека. В момент крушения на борту находились пилот Райли Курт и его беременная жена Мари.