Пекин, 4 апреля, 2023, 08:51 — ИА Регнум. Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала Китайскую Народную Республику сыграть свою роль в разрешении конфликта на Украине. Об этом немецкий политик заявила во вторник, 4 апреля, в интервью газете Financial Times.

Стрингер/РИА Новости Урсула фон дер Ляйен

«Китай в состоянии конструктивно повлиять… поэтому на них лежит ответственность», — сказал фон дер Ляйен, отметив, что Европейский союз немного «обеспокоен» союзническими отношениями России и Китая.

5 апреля председатель Еврокомиссии совершит двухдневный визит в Китай. Ранее фон дер Ляйен подчёркивала, что позиция Пекина по украинскому конфликту станет фактором, определяющим будущие отношения между Евросоюзом и КНР.

Министерство иностранных дел Китая опубликовало свой план по урегулированию украинского кризиса, состоящий из 12 пунктов, 24 февраля. Позднее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что предложения КНР по Украине не являются мирным планом.