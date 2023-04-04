Москва, 4 апреля, 2023, 08:46 — ИА Регнум. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился с просьбой оказать помощь в освобождении арестованного колумбийскими властями гражданина РФ Сергея Вагина к президенту Колумбии Густаво Франсиско Петро Уррего. Об этом говорится в обращении правозащитника, которое 4 апреля приводит ТАСС.

EPA/MAURICIO DUENAS CASTANEDA/ТАСС Густаво Петро

«Просим вас помочь в разрешении проблемы в ситуации с гражданином Российской Федерации Сергеем Вагиным в связи с его задержанием, необоснованным уголовным преследованием и безосновательным обвинением, а также нарушениями его прав человека в связи с подозрением в незаконном присвоении денежных средств, неправомерном доступе к компьютерным системам и участии в преступной группе», — отмечается в документе.

Уточняется, что Вагина арестовали в Колумбии в конце марта 2022 года и пресса латиноамериканской страны обвинила его в военном шпионаже и в финансировании протестов левой оппозиции. При этом суд не поддержал эти обвинения, однако выдвинул обвинения в экономических преступлениях и хакерстве.

Также указывается, что на сегодняшний день, по информации правозащитника, не имеется никаких признаков или доказательств таких обвинений, так как в деле нет пострадавших, сведений о нанесённом ущербе и обманутых им физических лицах, а также отсутствуют сведения о контактах арестованного с какими-либо преступными группировками, нет никаких данных о налоговых преступлениях с его стороны и нет сведений о мошенничестве или незаконных финансовых операциях.

«В деле Сергея также отсутствуют признаки и сведения о том, что он когда-либо занимался взломом интернет-ресурсов или распространением вредоносных компьютерных программ», — также говорится в обращении.

Добавляется, что единственными «признаками преступления» в деле гражданина РФ является использование VPN, что не запрещено законом в Колумбии, и нарушение внутренних правил веб-сайтов, что не тождественно нарушению закона. При этом Вагин уже девятый месяц находится в тюрьме, где ждёт решения суда.

«Уверены, что вы <…> устраните досадное недоразумение, связанное с неправомерным удержанием в тюрьме и необоснованным преследованием российского гражданина», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта гражданину России Сергею Черкасову американскими властями были предъявлены обвинения в шпионаже и мошенничестве. Россиянин в настоящий момент находится в тюрьме на территории Бразилии.