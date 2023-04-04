Минобороны показало кадры работы вертолёта Ми-28 в зоне СВО
Донецк, 4 апреля, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации показало кадры работы ударного вертолёта Ми-28 в зоне специальной военной операции. Соответствующие материалы опубликованы во вторник, 4 апреля, в Telegram-канале ведомства.
«В результате очередных боевых вылетов были уничтожены замаскированные командные пункты и бронированная техника ВСУ (Вооружённых сил Украины)», — говорится в распространенном сообщении.
Отмечается, что в ходе вылетов экипажи воздушных средств используют данные разведки и каждый раз меняют маршруты для нанесения неожиданных ударов.
Ми-28 — российский ударный вертолёт, предназначенный для поиска и уничтожения танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы. Вертолёты модификации Ми-28Н, получившие прозвище Ночной охотник, были приняты на вооружение 22 декабря 2013 года.
27 марта Минобороны РФ сообщило об успешном уничтожении опорных пунктов Вооружённых сил Украины при помощи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28. Один из лётчиков, вернувшихся с боевого вылета, подчеркнул, что в последнее время российские ударные вертолёты в основном работают по опорным пунктам и площадным целям.