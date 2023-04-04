Донецк, 4 апреля, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации показало кадры работы ударного вертолёта Ми-28 в зоне специальной военной операции. Соответствующие материалы опубликованы во вторник, 4 апреля, в Telegram-канале ведомства.

Министерство обороны РФ/РИА Новости Ми-28 ВКС РФ

«В результате очередных боевых вылетов были уничтожены замаскированные командные пункты и бронированная техника ВСУ (Вооружённых сил Украины)», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что в ходе вылетов экипажи воздушных средств используют данные разведки и каждый раз меняют маршруты для нанесения неожиданных ударов.

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Ми-28 — российский ударный вертолёт, предназначенный для поиска и уничтожения танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы. Вертолёты модификации Ми-28Н, получившие прозвище Ночной охотник, были приняты на вооружение 22 декабря 2013 года.

27 марта Минобороны РФ сообщило об успешном уничтожении опорных пунктов Вооружённых сил Украины при помощи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28. Один из лётчиков, вернувшихся с боевого вылета, подчеркнул, что в последнее время российские ударные вертолёты в основном работают по опорным пунктам и площадным целям.