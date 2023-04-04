Пленный боец из ДНР рассказал о жестоких пытках в СБУ
Вернувшийся из украинского плена доброволец из ДНР рассказал о жестоких пытках в СБУ
Донецк, 4 апреля, 2023, 09:18 — ИА Регнум. Доброволец из ДНР Руслан, вернувшийся из украинского плена, рассказал о жестоких пытках, которым его подвергали в СБУ. Об этом 4 апреля сообщает РИА Новости.
Руслан попал в плен в начале сентября прошлого года под Марьинкой, после пленения связанных военнопленных привезли на перевалочный пункт, откуда его отправили в расположение украинских военных, где начались пытки.
По словам бывшего пленного, его били ногами и дубинками, пытали электротоком, душили, пилили ногу ножовкой, хотели отрезать пальцы. Также ему устраивали имитацию расстрела.
Как ранее сообщалось, более половины российских военнослужащих, попавших в плен к ВСУ, подвергаются пыткам и жестокому обращению. Об этом заявил глава Управления верховного комиссара ООН по правам человека Фолькер Тюрк в ходе выступления на 52-й сессии Совета ООН по правам человека.