Горловка, ДНР, 4 апреля, 2023, 08:17 — ИА Регнум. При обстреле Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны украинских войск два снаряда взорвались на территории детсада. Об этом 4 апреля сообщил мэр города Иван Приходько в своём Telegram-канале.

Сергей Аверин/РИА Новости Скорая помощь в Горловке

«В результате обстрела посёлка городского типа Пантелеймоновка (Центрально-Городской район Горловки) со стороны ВФУ два вражеских снаряда разорвались на территории детского сада № 43 «Росинка», — написал он в своём сообщении.

Приходько подчеркнул, что в результате этого никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля мирная жительница погибла в результате обстрела Горловки со стороны Вооружённых сил Украины. Женщина 1955 года рождения погибла в Никитовском районе города.