Красноярск, 4 апреля, 2023, 08:11 — ИА Регнум. 1-й Восточный окружной военный суд на выездном заседании, которое прошло в Красноярске, приговорил сторонника запрещенной в России международной террористической организации (МТО) к девяти годам заключения в колонии строгого режима. Об этом 4 апреля сообщили в краевом управлении ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM Колония

В сообщении, которое приводит «Коммерсантъ», отмечается, что, по информации правоохранителей, обучавший в одном из вузов в Красноярске гражданин Узбекистана убеждал принять радикальный ислам людей из своего окружения, а также призывал их уезжать за границу для участия в боевых действиях на стороне боевиков.

«Проникшись данными идеями, среди сокурсников и прихожан молельных учреждений Красноярска начал оправдывать деятельность МТО и демонстрировать видеоролики боевых действий с участием членов организации», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля основателя и владельца издательского дома «Умма» Асламбека Эжаева признали виновным в организации финансирования террористической деятельности в России. Являющийся приверженцем идеи радикального ислама подсудимый организовал финансирование террористической деятельности международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).