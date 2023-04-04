Вена, 4 апреля, 2023, 08:22 — ИА Регнум. В том случае, если США запретят экспорт сжиженного газа, импортёров в Европейском союзе ждут большие трудности, написала 3 апреля экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на своей странице в Twitter.

Thomas Raggam Карин Кнайсль

«Сланцевый бум был основан, в частности, на низких процентных ставках. Кредит, созданный для постоянного притока денег. Если США запретят экспорт СПГ для удержания цен на низком уровне, то всем этим новомодным импортерам ЕС придется принимать очень жесткие решения. При отсутствии здравого смысла худшее для Брюсселя еще впереди», — заявила Кнайсль.

Как ранее сообщалось, российское посольство в Вашингтоне заявило, что по вине США в мире возникли серьёзнейшие проблемы в глобальной энергетике. По мнению посольства, США выкручивают руки своим союзникам, заставляя их заключать кабальные энергетические контракты.