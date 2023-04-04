Амстердам, 4 апреля, 2023, 08:09 — ИА Регнум. Один человек погиб и примерно 30 пострадали в результате схода пассажирского поезда с рельсов в Нидерландах. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные экстренные службы.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press Поезд

»…Пассажирский поезд, перевозивший по меньшей мере 50 человек, сошел с рельсов в Нидерландах утром во вторник после столкновения со строительным оборудованием на пути», — говорится в сообщении.

Пострадали по меньшей мере 30 человек, 19 из которых госпитализированы в тяжёлом состоянии. В результате инцидента один человек погиб.

Ранее об этом происшествии сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация. По её данным, железнодорожная авария произошло около 03:30 по местному времени в районе деревни Воорсхотен в провинции Южная Голландия.