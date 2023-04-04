Тайбэй, 4 апреля, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Приближение 20 самолётов и трёх кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) зафиксировали вооруженные силы Тайваня за прошедшие сутки. Об этом 4 апреля сообщает оборонное ведомство Тайваня в ежедневной сводке в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Уточняется, что за период с 06:00 3 апреля до 06:00 4 апреля возле Тайваня были замечены 20 самолетов и три корабля НОАК. Из них семь истребителей J-16, один противолодочный самолет Y-8 и один беспилотник BZK-005 пересекли «срединную линию» Тайваньского пролива.

В оборонном ведомстве указали, что Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за обстановкой. Кроме того, были развёрнуты ракетные комплексы наземного базирования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что эксперты в Китае изучают конфликт на Украине с целью предусмотреть тактику в случае военного противостояния на Тайване.