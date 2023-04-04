Мелитополь, 4 апреля, 2023, 08:05 — ИА Регнум. Артиллеристы ВС России ударили по скоплению украинских войск в районе города Гуляйполе (Запорожская область) и уничтожили до 15 бойцов ВСУ, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Расчетами самоходных артиллерийских установок «Мста» было нанесено противнику огневое поражение. По данным радиоперехватов, уничтожено до 15 боевиков и один автомобиль», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Гордеев уточнил, что при разведке с помощью беспилотников удалось обнаружить отряд, в который входило до 50 украинских военных и четыре единицы боевой техники. Начальник пресс-центра также сообщил, что на запорожском направлении был поражен артиллерией взводный опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Малые Щербаки.

Для нанесения удара использовались орудия «Гиацинт-Б». В результате действий российских артиллеристов были уничтожены артиллерийское орудие «Нона-СВК» и до десяти украинских бойцов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВС РФ смогли уничтожить базу иностранных наёмников в Запорожской области. Российские военные применили для удара снаряд «Краснополь», стрельбу которым корректировали с помощью беспилотника.