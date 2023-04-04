Москва, 4 апреля, 2023, 07:46 — ИА Регнум. Инициативу, обязывающую граждан впускать в дом работников сферы ЖКХ для установки и обслуживания умных счётчиков, Минстрой не выдвигал. Об этом 3 апреля сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько в беседе с ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Счётчик

Ересько назвал фейком информацию о выдвижении законодательной инициативы, предусматривающей штрафы за отказ граждан впускать в квартиру или дом работников сферы ЖКХ.

«Я об этом не знаю. Хочу официально заявить, что Минстрой такой инициативы не выдвигал», — подчеркнул Ересько.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителей частных и многоквартирных домов могут обязать впускать в квартиры работников ресурсоснабжающих организаций (РСО) для того, чтобы они могли установить и обслуживать умные счётчики.