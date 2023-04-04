Париж, 4 апреля, 2023, 07:46 — ИА Регнум. США загнали себя в безвыходное положение из-за своего стремления использовать доллар в качестве орудия политического давления, написал обозреватель Рено Жирар в статье для французской газеты Figaro.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

По его мнению, такая политика Вашингтона отпугнула другие страны от американского доллара и заставила их необратимо стремиться к дедолларизации. Жирар отметил, что мировые державы всё больше начинают использовать для расчетов национальные валюты вместо доллара.

Кроме того, как указал автор публикации, межгосударственное объединение БРИКС рассматривает вопрос о создании общей валюты для сделок между странами блока. Обозреватель также напомнил о появлении китайской электронной системы межбанковских расчетов, которая призвана заменить западный аналог — SWIFT.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал о том, что политика США разрушила доверие к доллару и подорвала образ страны как места размещения финансовых вкладов.

Он отметил, что в Вашингтоне начинают понемногу понимать это. Так он оценил позицию американского сенатора Марко Рубио, раскритиковавшего Китай и Бразилию за отказ от доллара и перевод расчётов в торговле на национальные валюты.