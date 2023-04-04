Киев, 4 апреля, 2023, 07:28 — ИА Регнум. Решение Германии о поставках оружия на Украину было запоздалым, заявил 3 апреля вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в ходе своего визита в Киев, сообщает ТАСС.

Владимир Зеленский и Роберт Хабек

Хабек сказал, что в 2021 году, когда он уже говорил о возможности эскалации конфликта на Украине, Германия не могла или не желала предоставить запрошенную Киевом военную помощь.

«Мы изменили нашу позицию, но это заняло слишком много времени… мне очень стыдно, что было слишком поздно», — заявил Хабек.

Как сообщалось ранее, Хабек прибыл на Украину с «неожиданным» визитом. Он намеревался провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которых должны были рассматриваться вопросы восстановления украинской экономики и сотрудничества в энергетической сфере.