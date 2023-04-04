Наступил 405-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Из-за серии взрывов, прогремевших в Одессе, в городе и в Одесской области объявлена воздушная тревога. Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщает о сильном пожаре на аэродроме «Школьный», с которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно отправляли свои беспилотники на Крым. Возгорание началось после массированной атаки российских дронов-камикадзе «Герань».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

ВСУ продолжают нести огромные потери на донецком направлении. Накануне, 3 апреля, Минобороны РФ известило об уничтожении там до 285 украинских военнослужащих и наёмников. В частности, в Артёмовске ВС РФ были ликвидированы офицер Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Артур Пашкуляк (позывной Махно) и полковник спецназа СБУ «Альфа» Александр Вдовиченко. Также поступают сведения о тяжёлом ранении известного командира боевиков с позывным Мадьяр.

Ситуацию активно комментируют американцы. Особенно американскую прессу впечатлили сведения о том, что российские военные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» уничтожили совместный украинско-натовский центр командования и связи, расположенный на глубине 120 метров. В момент удара там находились около 300 человек — офицеры и военные советники НАТО. По данным сайта «Царьград», удар по штабу НАТО в зоне СВО серьезно насторожил Запад. Отмечается также, что груз-200 в виде гробов с американскими генералами направлен с Украины в США.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.