Москва, 4 апреля, 2023, 07:03 — ИА Регнум. Вступление Финляндии в НАТО предоставит стране юридические гарантии в рамках 5-й статьи Устава Североатлантического альянса о коллективной обороне, заявил РИА Новости аналитик отдела стратегического развития Института международных исследований МГИМО Никита Липунов.

NATO North Atlantic Treaty Organizaton НАТО

Он напомнил, что в соответствии с указанным пунктом нападение на республику будет считаться нападением на всю организацию. При этом эксперт отметил, что Финляндия уже давно интегрирована в инфраструктуру этого военного блока.

Кроме того, как подчеркнул Липунов, из-за принятия страны в НАТО граница России и альянса увеличится почти вдвое, а Балтийское море фактически станет внутренним водоемом для военной организации.

Аналитик допустил, что со временен в Финляндии может появиться ограниченный военный контингент, а США получат доступ ко всей военной инфраструктуре республики. Липунов также не исключил появления на финской территории ядерного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится церемония присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу. В мероприятии будут участвовать президент республики Саули Ниинистё, а также финский министр иностранных дел Пекка Хаависто и руководитель минобороны страны Антти Кайкконен.

В рамках церемонии будет поднят флаг Финляндии, которая станет 31-м членом блока.