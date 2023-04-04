Киев, 4 апреля, 2023, 07:50 — ИА Регнум. Украинской армии к началу апреля было передано 19% из обещанных танков западного производства. Об этом сообщает 4 апреля ТАСС.

U.S. Army Танк Leopard 2A6

На данный момент Киев получил 57 западных танков. При этом всего страны Запада обещали Украине поставить 293 танка в качестве военной помощи.

Германия направила на Украину 18 танков Leopard 2A6. Ещё 11 танков Leopard передали Киеву Норвегия и Португалия. Кроме того, Польша поставила 14 танков Leopard 2A4.

Великобритания к концу марта передала Киеву 14 танков Challenger 2.

Как сообщалось ранее, Вашингтон заявил о намерении передать Украине 31 танк M1 Abrams.

Также о поставках танков Leopard на Украину объявили Нидерланды, Швеция, Канада, Испания и Финляндия.