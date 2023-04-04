Гвардии сержант Крылов смог командовать взводом после тяжелого ранения
Минобороны сообщило о подвиге гвардии сержанта Ивана Крылова, командовавшего взводом после ранения
Москва, 4 апреля, 2023, 06:42 — ИА Регнум. Гвардии сержант Иван Крылов получил тяжелое ранение, но смог продолжить командование штурмовым взводом, который продвигался к опорному пункту ВСУ, сообщило 4 апреля в своем Telegram-канале Министерство обороны России.
В процессе штурма вражеских позиций военнослужащий руководил отделением взвода. Его подразделение подверглось минометному обстрелу со стороны украинских сил.
Из-за огня неприятеля был тяжело ранен командир взвода, управление которым вынуждено принял Крылов. Отряд ВСУ перешел в контрнаступление, но получил отпор со стороны российских военнослужащих.
В результате боя гвардии сержант лично уничтожил троих украинских солдат, но сам получил тяжелое ранение, продолжив командовать взводом до прибытия подкрепления. Благодаря действиям Крылова его подразделение смогло выполнить поставленную боевую задачу и оттеснить ВСУ с занимаемых ими позиций.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта Минобороны РФ представило подробности боя с участием сержанта ВС РФ Александра Мальцева, который с двумя своими сослуживцами смог обойти противника с тыла и начать штурм опорного пункта. Военнослужащему удалось вытащить из-под огня двоих своих раненых товарищей и спасти им жизнь.
Сержанту удалось одному захватить опорный пункт и взял в плен бойцов ВСУ. Спустя несколько дней Мальцев погиб, прикрывая военнослужащих из своего подразделения.