Канберра, 4 апреля, 2023, 06:23 — ИА Регнум. Приложение TikTok запретят на всех правительственных устройствах в Австралии. Об этом 3 апреля сообщил австралийский телеканал ABC.

Solen Feyissa TikTok

Уточняется, что генпрокурор Марк Дрейфус после получения рекомендаций от специалистов служб разведки и безопасности уполномочил секретаря генеральной прокуратуры издать распоряжение о запрете приложения TikTok на устройствах, выданных министерствами и ведомствами Содружества.

Дрейфус отметил, что распоряжение будет составлено в полном соответствии с политикой защиты и безопасности и станет обязательным к исполнению.

Аналогичный запрет на использование приложения TikTok на служебных мобильных устройствах введён в Великобритании, а также в Новой Зеландии и в некоторых штатах США. Кроме того, приостановить использование TikTok на корпоративных гаджетах решили Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС. Запрет объясняется соображениями безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что почти две трети жителей США считают обоснованным введение в стране запрета на пользование соцсетью TikTok.