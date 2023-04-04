Комик Михаил Галустян получил армянское гражданство
Шоумен Михаил Галустян заявил о получении гражданства Армении
Ереван, 4 апреля, 2023, 06:23 — ИА Регнум. Российский шоумен Михаил Галустян получил гражданство Армении. Об этом сам Галустян сообщил 2 апреля армянскому изданию News. am.
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Михаил Галустян
«В первую очередь я вынужден прямо сказать как есть: справедливость восторжествовала. Я наконец-то получил гражданство Армении. Я пошел самым честным и правильным путем, подал честно документы и вот наконец-то получил», — сказал он во время презентации проекта престижного жилого комплекса Parajanov Club House в Ереване.
Как сообщалось ранее, 3 февраля министерство иностранных дел Канады ввело санкции против двух десятков российских деятелей культуры.
Среди подвергнувшихся канадским санкциям был и Михаил Галустян.