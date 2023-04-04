Париж, 4 апреля, 2023, 06:10 — ИА Регнум. Крах американской политики изоляции России скрывается за решением Японии закупить российскую нефть по цене, превышающей установленный Западом ценовой потолок на сырье из РФ, написал в своем микроблоге лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Япония разрывает с США и покупает российскую нефть по ценам выше потолка, установленного G7 («Группа семи»)! Никто больше не хочет следовать американской политике изоляции России!» — отметил политик.

Филиппо призвал власти Франции последовать примеру Токио и «перестать бездумно следовать смертельному для страны плану».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля газета The Wall Street Journal распространила информацию, согласно которой Япония закупает у России нефть по ценам выше $60 за баррель после получения от США разрешения превышать этот ценовой передел.

Ограничение на стоимость российской нефти вступило в силу 5 декабря. При этом с указанной даты до 19 января действовал переходный период. В ответ Россия перестала поставлять нефть по договорам, в которых прописывается использование ценового потолка.