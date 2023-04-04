Киев, 4 апреля, 2023, 06:06 — ИА Регнум. Украинских солдат засняли с оружием, которое было сконструировано 140 лет назад. Видео с таким оружием было опубликовано 3 апреля в Telegram-канале издания «Страна. ua»

Geni Пулемёт «Максим»

«Украинские военные тянут за собой пулеметы «Максим», которые широко применялись ещё в Первую мировую войну. Отметим, что это не первое видео с «Максимами», которые стоят на вооружении ВСУ», — сообщается в тексте к видео.

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Станковый пулемёт «Максим» был создан в 1883 году в США. Он является одним из родоначальников автоматического оружия. Различные модификации этого пулемёта применялись в боях Первой и Второй мировых войн. В СССР он был снят с вооружения ещё в середине XX века.

Как отмечалось ранее, из-за дефицита современного оружия солдаты ВСУ использовали в боях в Артёмовске пулемёт «Максим».