Нью-Йорк, США, 4 апреля, 2023, 05:54 — ИА Регнум. Обвинения, которые готовится выдвинуть против экс-президента США Дональда Трампа суд в Нью-Йорке, предусматривают тюремное заключение на срок до четырёх лет. Об этом 3 апреля сообщил портал Yahoo News.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По данным портала, Трампу готовятся предъявить обвинения по 34 пунктам уголовных преступлений, связанных с фальсификацией финансовых документов. Отмечается, что, вероятнее всего, экс-глава Белого дома будет помещён под арест.

Утверждается, что каждый из 34 пунктов обвинения предусматривает возможность тюремного заключения на срок до четырёх лет. При этом источник портала добавил, что на практике наказание за финансовые махинации назначается самое мягкое из возможных и не предусматривает реального срока лишения свободы. Кроме того, суд, скорее всего, учтёт отсутствие судимостей у экс-президента США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Трамп рассказал о выдвинутых против него обвинениях по 33 пунктам. Эта информация стала известна политику якобы из-за того, что прокурор Манхэттена Элвин Брэгг допустил нарушение закона и содержание обвинительного акта стало широко известно.

Как правило, обвинительный акт может быть опубликован только одновременно с оглашением обвинений, до этого момента документ остаётся засекреченным.