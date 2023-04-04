Москва, 4 апреля, 2023, 05:45 — ИА Регнум. Проведение треш-стримов с участием несовершеннолетних должно караться лишением свободы до 2 лет или выплатой штрафа до 2 млн рублей, что необходимо закрепить в Уголовном кодексе (УК) РФ, заявил ТАСС глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Я считаю, что это справедливое наказание — штраф до 1 млн рублей, а за привлечение к участию в треш-стримах несовершеннолетних — штраф до 2 млн рублей или лишение свободы сроком до двух лет», — сказал сенатор.

Он отметил, что действующие законы «не закрывают возможность для преступлений, совершаемых с помощью интернета и ради получения доходов». По словам парламентария треш-стримы являются принципиально новым явлением, для которого необходимо создавать отдельную статью в УК.

Пушков подчеркнул, что в случае с треш-стримами речь идет о сознательных, злонамеренных издевательствах, унижении достоинства человека, нанесении побоев ради популярности и обогащения через интернет. Уголовное преследование за этот вид правонарушения будет применяться, если человек уже привлекался по аналогичной статье в рамках Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

При этом в КоАП за треш-стримы предлагается предусмотреть штраф для физлиц от 100 до 200 тыс. рублей, а для юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей с конфискацией оборудования для создания таких материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года были представлены итоги опроса жителей России по теме борьбы с треш-стримами. 87% опрошенных высказались за обязательную блокировку треш-стримов со сценами издевательств или надругательств над людьми.

74% респондентов заявили, что за создание подобных материалов следует наказывать организаторов. Кроме того, 33% опрошенных выступили за наказание для участников треш-стримов, а 31% — за привлечение к ответственности владельцев интернет-каналов и социальных сетей.