Вашингтон, 4 апреля, 2023, 05:21 — ИА Регнум. Обвинения по 33 пунктам готовится предъявить экс-президенту США Дональду Трампу суд в Нью-Йорке. Об этом 3 апреля сообщил сам политик в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Трамп уточнил, что информация о содержании обвинительного акта стала достоянием общественности из-за незаконных действий окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга. По мнению Трампа, нарушивший закон Брэгг должен уйти в отставку немедленно либо «совершить благородный поступок», обвинив самого себя.

Также Трамп указал, что ни один из 33 попавших в прессу пунктов обвинения не стал для него сюрпризом, если их сравнить с теми, которые благодаря Брэггу были преданы гласности несколько дней назад.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам адвоката бывшего президента США Трампа Джо Такопина, политик не признает вину в случае, если суд выдвинет против него обвинения.