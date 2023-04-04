Вашингтон, 4 апреля, 2023, 05:16 — ИА Регнум. Группа следователей во главе со спецпрокурором США Джеком Смитом, который занимается делом о хранении секретных документов американским экс-президентом Дональдом Трампом, окончила сбор доказательств в рамках этого расследования, 3 апреля передал телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По их информации, в распоряжении следствия оказались ежедневные записи, текстовые сообщения, электронные письма и фотографии. В настоящее время команда спецпрокурора занята систематизацией полученных данных.

Кроме того, следственная группа проводит поиск и опрос свидетелей. Источники утверждают, что раскрытие новых сведений может якобы указывать на то, что расследование в отношении Трампа находится на завершающей стадии.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа 2022 года газета The New York Times написала о том, что в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида) якобы было найдено более 300 документов с грифом «секретно». 10 февраля телеканал CNN распространил информацию о том, что в декабре в Мар-а-Лаго была обнаружена новая партия секретных документов, а также ноутбук с важной информацией.