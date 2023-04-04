Вашингтон, 4 апреля, 2023, 04:58 — ИА Регнум. Против компании Activision Blizzard, одного из крупнейших разработчиков и издателей видеоигр, министерством юстиции США подан иск за нарушение антимонопольного законодательства в киберспортивной сфере. Об этом сообщается в распространённом 3 апреля заявлении американского ведомства.

KennethHan Штаб-квартира Blizzard

Министерство юстиции утверждает, что компания в течение долгого времени и по согласованию с рядом команд в дисциплинах Overwatch и Call of Duty применяла систему штрафов в тех случаях, если зарплаты киберспортсменов превышали установленный Blizzard порог. Подобные меры приводили к искусственному ограничению конкуренции и несправедливому занижению заработной платы игроков.

Министерство потребовало от Activision Blizzard отменить так называемый «соревновательный балансовый налог» в профессиональных киберспортивных дисциплинах и пересмотреть политику в сфере антимонопольного законодательства.

Как сообщалось раннее, Федеральная торговая комиссия США выступила с требованием заблокировать заявку компании Microsoft на покупку Activision Blizzard почти за $69 млрд, опасаясь, что новые владельцы вправе будут отказать конкурентам в доступе к игровым платформам.