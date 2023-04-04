Вашингтон, 4 апреля, 2023, 04:45 — ИА Регнум. Рабочие места в корпоративном отделе розничных продаж намерена сократить компания Apple. Об этом 3 апреля сообщило агентство Bloomberg.

Fortune.com Компания Apple

По данным агентства, сокращение назвали в компании попыткой оптимизировать деятельность, а не увольнением. Ожидается, что количество рабочих мест, которые ликвидируют, будет «очень небольшим».

Отмечается, что компания сообщила сотрудникам об изменениях, которые должны «улучшить обслуживание магазинов во всем мире». Кроме того, руководство Apple уточнило, что все сотрудники, которых коснётся сокращение, получат поддержку от компании.

Информацию о предстоящих сокращениях в штаб-квартире Apple в американском Купертино (штат Калифорния) комментировать отказались.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что оставшиеся без работы из-за массовых сокращений сотрудники технологических компаний стали массово создавать свой бизнес.