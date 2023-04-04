Подгорица, 4 апреля, 2023, 04:56 — ИА Регнум. Передача Украине замороженных на территории Черногории активов граждан России невозможна, так как она противоречит конституции страны, заявил 4 апреля председатель комитета по безопасности и обороне парламента Черногории Милан Кнежевич в интервью «Известиям».

Иван Шилов ИА REGNUM Черногория

Кнежевич отметил, что сейчас в Черногории заморожено 44 объекта недвижимости, которыми владели 34 гражданина России. Однако он особо подчеркнул, что замороженные активы россиян не могут быть переданы Киеву.

«Я исключаю эту возможность. Это противоречит конституции, черногорским законам и нормам Европейского союза», — сказал Кнежевич.

По словам депутата, антироссийские санкции привели к большим потерям для черногорской экономики. Кнежевич подчеркнул, что ещё недавно большая часть иностранных туристов приезжала из России, а по инвестициям Россия занимала второе место.

Кнежевич считает, что Черногории «необходимо занять нейтральную позицию» в конфликте России и Украины.

Как сообщалось ранее, на состоявшемся 2 апреля втором туре выборов президента Черногории победу одержал бывший министр экономики Яков Милатович. Нынешний президент страны Мило Джуканович руководил Черногорией свыше 30 лет.