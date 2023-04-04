Брюссель, 4 апреля, 2023, 04:07 — ИА Регнум. Встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой провёл глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Об этом Боррель рассказал 3 апреля в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Рад встретиться с моим другом Дмитрием Кулебой этим вечером в резиденции внешнеполитической службы ЕС, чтобы вместе рассмотреть направления работы ЕС в поддержку Украины», — написал Боррель.

Также Боррель указал, что Евросоюз будет продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Россию до тех пор, пока она «не прекратит свою агрессию».

Кулеба прибыл в Брюссель с целью принять участие во встрече глав дипведомств государств, входящих в НАТО. Основной темой переговоров, как ожидается, станут военная помощь Киеву и работа над программой поддержки Украины, рассчитанной на несколько лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, в случае, если Украина не сможет победить в военном конфликте, вопрос о её вхождении в Североатлантический альянс (НАТО) не будет иметь никакого значения.