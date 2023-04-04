Вашингтон, 4 апреля, 2023, 03:46 — ИА Регнум. Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Джо Такопина заявил журналистам, что его подзащитный не признает вину в случае, если суд выдвинет обвинения против бывшего американского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Юрист надеется на то, что заседание, которое намечено на 4 апреля, пройдет максимально «быстро и гладко» и политик покинет судебный зал после всех процедур. Уникальность процесса против Трампа состоит в том, что в истории США еще никогда не выдвигались уголовные обвинения в адрес бывшего главы государства.

Дело, по которому проходит политик, касается выплаты денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, которые она получила в период предвыборной кампании 2016 года, за молчание о романе с ним. Через несколько часов после официального предъявления обвинений Трамп собирается сделать обращение из своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта Джо Такопина также заявлял, что Дональд Трамп ни при каких условиях не пойдет на сделку со следствием о признании вины. 3 апреля Дональд Трамп прибыл в принадлежащий ему небоскрёб Trump Tower который находится в районе Манхэттен в Нью-Йорке. Отсюда он намерен отправиться на заседание суда.